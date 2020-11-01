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Память DDR3 8Gb 1600MHz Corsair CMSX8GX3M1A1600C10

Артикул: 109849
Память DDR3 8Gb 1600MHz Corsair CMSX8GX3M1A1600C10
3 350 руб. 
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Артикул: 109849
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCorsair
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1600 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)10
Вес, кг0.029
Высота, см7.6
Длина, см13.5
Количество в упаковке1
Объем одного модуля8 Гб
Форм-фактордля ноутбуков (SO-DIMM)
Напряжение питания1.5 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность12800 Мб/с
Оперативная память SODIMM Corsair Vengeance 8 ГБ создана для усовершенствования характеристик производительности и результативности Вашего портативного компьютера. Освойте полную мультизадачность, например, поиграйте в трудоемкую игру, параллельно обрабатывая фотографии или шифруя объемную базу данных. Скорость, надежность и стабильность – главные атрибуты представленного модуля. Его компоненты изготовлены из высококачественных материалов, протестированных на существующие стандарты. Алюминиевые теплоотводы рассеивают лишнее тепло, придавая системе компактных размеров и при этом довольно агрессивного внешнего вида. Модель проявляет совместимость с процессорами Core i7, Core i5 и Core 2/AMD Phenom II. Функционируя под напряжением 1.5 В, планка повышает энергоэффективность всей системы, а профили XMP 1.3 автоматически повышают тактовую частоту. Значительный запас дополнительной памяти и высокая пропускная способность SODIMM Corsair Vengeance откроет скрытые возможности Вашего ноутбука.


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Память DDR3 8Gb 1600MHz Corsair CMSX8GX3M1A1600C10 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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