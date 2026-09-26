Память оперативная DDR4 Patriot 32Gb 2400MHz (PVS432G240C5S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 32Gb 2400MHz (PVS432G240C5S)
Форм-фактор SODIMM используется в ноутбуках и не подходит для настольных ПК. Модули памяти серии Viper Steel от Patriot созданы с расчетом на высокую производительность. Память совместима с современными платформами Intel® и AMD™, модули Viper Steel демонстрируют скорость и стабильность работы даже в самых требовательных компьютерных средах. Алюминиевый радиатор превосходно рассеивает тепло, он придаст вид стальной машины любой материнской плате. Память Viper Steel от Patriot, производится из высококачественных компонентов и проходит ручное тестирование на совместимость. Модули Viper Steel в форм-факторе SODIMM выпускаются с частотой работы до 3000МГц, с поддержкой XMP 2.0.
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