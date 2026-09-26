Описание товара Оперативная память DDR5 Apacer 16Gb 4800MHz SO-DIMM (FS.16G2A.PTH)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для апгрейда современных ноутбуков и компактных настольных систем. Он идеально подойдет для пользователей, которые хотят повысить отзывчивость системы в повседневной работе: ускорить запуск приложений, комфортно работать с большим количеством вкладок в браузере и документами, а также обрабатывать фотографии. Для нетребовательных игр и базового монтажа видео объема в 16 ГБ будет достаточно, но для профессиональных рабочих станций с тяжелыми проектами стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или вариант большего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает использование новейшего поколения технологии с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Важно помнить, что DDR5 не совместима со слотами для предыдущих поколений. Данная планка выполнена в форм-факторе SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, компактные ПК и некоторые модели материнских плат Mini-ITX, поэтому для стандартных настольных компьютеров она не подойдет.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным вариантом для создания сбалансированной конфигурации. Частота работы 4800 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость при переключении между тяжелыми программами и общую плавность работы системы. Для большинства пользовательских задач эта частота является отличным базовым уровнем для платформы DDR5, обеспечивающим заметный прирост производительности по сравнению со стандартными модулями предыдущего поколения.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивающем баланс между производительностью и энергопотреблением, что критически важно для мобильных систем. Как правило, память для ноутбуков использует заводские настройки частоты и таймингов (JEDEC), поэтому поддержка экстремальных профилей разгона вроде XMP или EXPO здесь не требуется и обычно отсутствует. Это гарантирует стабильную работу прямо из коробки в широком спектре совместимых ноутбуков без необходимости захода в BIOS.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (процессоры 12-го поколения Core и новее) и AMD (процессоры серии Ryzen 6000 и новее), которые оснащены слотами SO-DIMM под память DDR5. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего устройства, какое именно поколение памяти оно поддерживает, так как установка DDR5 в слот для DDR4 физически невозможна. Также стоит проверить максимально поддерживаемый объем памяти на канал и доступное количество слотов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом для SO-DIMM формате без массивных радиаторов, что связано с ограничениями по пространству внутри корпусов ноутбуков и строгими требованиями к габаритам. Такое решение является стандартным и полностью оправданным для работы на штатных частотах, так как тепловыделение модуля в таких условиях находится под контролем. Внешний вид лаконичный, подсветка отсутствует, что для ноутбучной памяти является нормой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и профессиональных приложениях, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется либо сразу приобрести парный комплект, либо докупить в будущем максимально похожий модуль по характеристикам для минимизации рисков нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое внимание при выборе - подтверждение совместимости вашего ноутбука с памятью типа DDR5 SO-DIMM. Установка несовместимого поколения памяти физически невозможна и может привести к повреждению. Поскольку это одиночная планка, для раскрытия полного потенциала современных процессоров стоит задуматься о приобретении второго такого же модуля для работы в двухканале. Данная модель является отличным выбором для базового апгрейда или сборки компактной системы, где важны надежность и соответствие стандартным характеристикам без излишеств в виде разгона или подсветки.