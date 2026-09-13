Описание товара Память оперативная 16GB Crucial DDR5 4800 SO DIMM Basics Laptop Memory (CB16GS4800)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для базового апгрейда или замены ОЗУ в современных ноутбуках. Он идеально подходит пользователям, которым нужно повысить отзывчивость системы при работе с офисными пакетами, браузером с множеством вкладок, потоковым видео и нетребовательными приложениями. Объём 16 ГБ обеспечивает комфортную многозадачность для повседневных задач, однако для профессионального монтажа видео, сложных инженерных расчётов или новейших игр на высоких настройках стоит рассмотреть более быстрые комплекты DDR5 или больший суммарный объём.

Тип, поколение и форм-Sфактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR5, которое предлагает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для ноутбуков, компактных ПК и моноблоков. Это означает, что данная планка физически несовместима со стандартными слотами DIMM на материнских платах настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным выбором для большинства современных ноутбуков, позволяя забыть о нехватке памяти при запуске нескольких программ одновременно. Частота 4800 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для платформы DDR5, положительно влияя на скорость загрузки приложений и общую плавность работы системы в сценариях, где важна скорость отклика, а не только объём, например, при работе с крупными таблицами или проектами в графических редакторах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная модель относится к серии Basics, которая ориентирована на стабильность и совместимость. Как правило, такие модули работают на стандартном напряжении для DDR5 и используют заводские тайминги, оптимизированные для широкой поддержки в ноутбуках различных производителей. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в ноутбучной памяти часто не применяются, так как система сама настраивает параметры в пределах спецификаций JEDEC, что гарантирует стабильную работу без необходимости вмешательства в настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками, оснащёнными процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с платформами AMD на базе Ryzen 6000 серии и новее, которые поддерживают стандарт DDR5 и имеют соответствующие слоты SO-DIMM. Крайне важно перед покупкой уточнить, какое именно поколение памяти (DDR4 или DDR5) поддерживает ваш ноутбук, так как они физически и электрически несовместимы. Частота 4800 МГц является одной из базовых для DDR5 и должна поддерживаться большинством совместимых систем.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка выполнена в классическом компактном форм- факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов, что типично для ноутбучной памяти. Это обусловлено жёсткими ограничениями по пространству внутри корпуса ноутбука и штатной системой охлаждения, которая рассчитана на такие модули. Отсутствие массивного радиатора делает установку максимально простой и гарантирует совместимость с любым ноутбуком, где есть доступный слот для апгрейда.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них свободен, рекомендуется приобрести такой же модуль для формирования комплекта 32 ГБ (16 ГБ x 2) и получения прироста производительности. Смешивание разных по характеристикам модулей памяти в ноутбуке может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе следует уделить проверке поколения памяти, поддерживаемого вашим ноутбуком (DDR4 или DDR5). Установка неподходящего поколения физически невозможна. Также важно убедиться, что в ноутбуке есть свободный слот для апгрейда или что вы планируете заменить уже установленную планку. Данный модуль отлично подойдёт для владельцев современных ноутбуков, желающих увеличить объём памяти для комфортной работы. Если вам критически важна максимальная скорость для игр или профессиональных задач, стоит рассмотреть модули с более высокой частотой, однако их поддержка зависит от конкретной модели ноутбука.