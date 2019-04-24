Массажер для ног Bradex Блаженство (черный) Kz 0125 призван оздоровить организм и улучшить самочувствие! Принцип его работы основан на воздействии на биологически активные точки человеческой стопы специальных встроенных в платформу валиков. В результате стимулируется кровообращение, внутренние органы в более полной мере снабжаются всеми необходимыми веществами, а также снимается нервное напряжение и улучшается настроение.

Особенности и преимущества

Пользу массажа ног сложно переоценить. Он снимает усталость и напряжение в ногах после долгой стоячей работы, ношения высоких каблуков или другой неудобной обуви, занятий спортом или пеших прогулок, справляется с судорогами, отечностью и тяжестью в ногах! Массажер блаженство купить стоит тем, кто страдает от плоскостопия и любых других проблем с ногами. Его применение практически не имеет противопоказаний!

Регулярное проведение массажа перед сном позволяет расслабиться, преодолеть стрессы и бессонницу, настроиться на волну умиротворения и спокойствия.

Древняя китайская медицина гласит, что на кистях и стопах есть особые точки – проекции каждого внутреннего органа. И стимуляция этих зон способна оказать положительное влияние на работу органов, многие болезни издревле лечили массажем стоп и кистей. Массажер для ног и лодыжек «Блаженство» прекрасно справляется с этой задачей: каждая точка стопы подвергается бережной, но ощутимой стимуляции.

Массажер для стоп и лодыжек Брадекс «Блаженство» обладает следующими неоспоримыми преимуществами:

Стильный дизайн и уникальная выпукло-вогнутая конструкция, идеально подходящая к строению стопы взрослого человека. Валики расположены в соответствии с расположением акупунктурных точек на стопе. В процессе процедуры можно перемещать ноги для массирования разных зон: стоп, голеностопных суставов для максимально полного эффекта;

Сочетание новейших технологий и древних медицинских знаний: в основе работы массажера лежит традиционное китайское учение и современные научные разработки в области электроприборов. В процессе создания прибора учитывались особенности строения стопы человека, чтобы каждый пользователь смог ощутить максимальное удовольствие и комфорт от его использования;

Большое разнообразие программ. Можно выбрать из нескольких автоматических программ или установить свои индивидуальные настройки для получения максимального эффекта и комфорта, изменяя скорость и направление движения валиков.

Двойное воздействие. Если древние лекари массировали только одну ногу, то массажер для ног Блаженство обеспечивает вдвое более эффективное воздействие на активные зоны на обеих стопах одновременно, быстро возвращая организму тонус и буквально «настраивая» его на правильную работу;

Удобный, простой и быстрый способ получить эффект от профессиональной рефлексотерапии дома. Прибор «Блаженство» разрешен для применения дома или в офисе и при этом отвечает всем современным требованиям к технологичному массажному оборудованию;

Использование массажера показано в качестве восстановительной терапии при головных болях, мигрени, спазмах в шее и плечах, болях в животе, бессоннице, усталости, стрессе, синдроме менопаузы и других проблемах женского здоровья, а также в качестве профилактической оздоравливающей процедуры.

Комплектация:

Массажер для ног Блаженство (черный) Kz 0125 Bradex;

Документация;

Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

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