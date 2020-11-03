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Увлажнитель Ballu UHB-200 White/Green

Артикул: 66632
Увлажнитель Ballu UHB-200
2 790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 66632
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBallu
Тип товараУвлажнитель воздуха
Емкость резервуара для воды3.7 л
Обслуживаемая площадь40 кв.м
Потребляемая мощность28 Вт
Продолжительность работы12 ч
Расход воды350 мл/ч
Регулировка скорости работыесть
Размеры, см34.8x16x16
Регулировка направления увлажненияесть
Вес, кг0.95
Каждый увлажнитель воздуха Ballu – это стильный прибор с большим количеством функций и возможностей. Модель UHB-200 выполнена по всем канонам бренда: удобное управление, высокая производительность и стильный внешний вид сделают ее ярким элементом Вашего интерьера и одновременно надежным помощником в борьбе с сухостью воздуха.


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Увлажнитель Ballu UHB-200 White/Green - этот товар вы можете купить по цене 2790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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