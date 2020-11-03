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Мотопомпа бензиновая грязевая DDE PTR80

Артикул: 34344
Мотопомпа бензиновая грязевая DDE PTR80
22 220 руб. 
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+ 503 КэтКоинов
Артикул: 34344
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 704 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDDE
Тип товараМотопомпа бензиновая
Тип двигателябензиновый
Объём двигателя, см3208
Объём топливного бака, л3.6
Мощность двигателя7 л. с.
Производительность1300 л/мин.
Длина, см66
Ширина, см49.5
Высота, см51.5
Вес, кг43
Бензиновая помпа DDE PTR80 предназначена для работы в тяжелых условиях эксплуатации и перекачки сильнозагрязненных вод с твердыми частицами диаметром до 28 мм.


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Мотопомпа бензиновая грязевая DDE PTR80 - данный товар вы можете купить по цене по цене 22220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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