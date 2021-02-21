Точилка ЮНЛАНДИЯ Мотоцикл Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.)

Эргономичный корпус в форме мотоцикла выполнен из пластика. Подвижные колёса на корпусе. Острое стальное лезвие обеспечивает быструю и легкую заточку. Карандаш затачивается аккуратно, а опилки остаются в специальном контейнере. Размер - 27х26х68 мм.

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