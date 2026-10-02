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Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.)

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Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 1
Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 2
Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 3
Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 4
Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 5
Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 6
Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 7
Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 8
Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 9
Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точилка
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 1
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 2
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 3
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 4
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 5
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 6
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 7
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 8
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 9
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
1 600 руб.  1 800 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 310057
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.)
1 600 руб. -11%
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Юнландия
Тип товара
Точилка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х4
Вес, г.
576

Описание товара Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.)

Эргономичный корпус в форме машинки выполнен из пластика. Подвижные колёса на корпусе. Две крышки отрывания контейнера. Острое стальное лезвие обеспечивает быструю и легкую заточку. Карандаш затачивается аккуратно, а опилки остаются в специальном контейнере. Размер - 29,5х37х59,5 мм.

Отзывы о товаре Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.)




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Характеристики
Бренд
Юнландия
Тип товара
Точилка
Страна производитель
Китай
Описание

Эргономичный корпус в форме машинки выполнен из пластика. Подвижные колёса на корпусе. Две крышки отрывания контейнера. Острое стальное лезвие обеспечивает быструю и легкую заточку. Карандаш затачивается аккуратно, а опилки остаются в специальном контейнере. Размер - 29,5х37х59,5 мм.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точилка ЮНЛАНДИЯ Машинка Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - этот товар вы можете купить по цене 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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