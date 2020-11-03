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Объектив Samyang MF 10mm f 2.8 ED AS NCS CS AE Nikon

Артикул: 30714
32 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 30714
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БрендSamyang
Тип товараОбъектив
БайонетNikon F
Внутренняя фокусировканет
Ультразвуковой приводнет
Автофокуснет
Вес, кг0.58

Широкоугольный объектив Samyang MF 10mm f/2.8 ED AS NCS CS AE Nikon – отличный выбор для фотографа, ведущего съемку внутри помещения, а также планирующего снимать ландшафты и архитектурные достопримечательности. Он легко устанавливается на любую камеру, оснащенную байонетом Nikon F, и обеспечивает отличное качество фотографии благодаря широкому углу поля зрения, достигающему 109,5°. Оптическая конструкция объектива, состоящая из 14 линз, объединенных в 10 групп, позволяет уловить мельчайшие детали и четко зафиксировать на снимке то, что хотел запечатлеть фотограф.

Характеристики:

Тип объективаширокоугольный
Фокусное расстояниепостоянное (фикс)
Фокусное расстояние (мм)10 мм
Стабилизация изображениянет
Диафрагма2.8 f
Крепление (байонет)Nikon F
Для фотоаппаратаNIKON
Мин. диафрагма22 f
Мин. дистанция фокусировки0.24 м
Автоматическая фокусировканет
Число элементов/групп элементов14/9
Число лепестков диафрагмы6
Диаметр87 мм
Длина103.6 мм
Вес580 г

 



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