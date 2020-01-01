Дорогие наручные часы мужские

Страна бренда Австрия Италия США Швейцария Япония Модельный ряд Automatic Aviator Boltdown CS Sports Ceramica Chronograph Classic Dress G-Shock Gents Greer Little Daddy Liverpool London Luigi Mario Montre Mr. Daddy Mr. Daddy 2.0 Nicola Nobila Orient Star Premier Pro-Trek Prospex Protrek Rectangular Renato Six SpeedTech Sport Sportura Sporty York Zeta Механизм кварцевые часы кварцевый хронограф механические с автоподзаводом механические часы с автоподзаводом электронные часы Стекло Браслет/ремень браслет браслет из нержавеющей стали каучуковый ремешок керамический браслет кожаный ремешок пластиковый ремешок резиновый ремешок ремень силиконовый ремешок текстильный ремешок титановый браслет Водозащита WR 100 WR 200 WR 30 WR 300 WR 50 Материал корпуса Отображение времени Цифры Подсветка Противоударные Солнечная батарея Функции барометр будильник время восхода и заката встроенная память второй часовой пояс высотомер записная книжка индикатор запаса хода индикация даты индикация даты и дня недели календарь компас секундомер таймер таймер обратного отсчета тахиметр термометр шагомер Прочее высота 46 мм диаметр 31 мм диаметр 32 мм диаметр 38 мм диаметр 38.5 мм диаметр 39 мм диаметр 40 мм диаметр 41,5 мм диаметр 42 мм диаметр 42,8 мм диаметр 43 мм диаметр 44 мм диаметр 44,5 мм диаметр 45 мм диаметр 45,6 мм диаметр 46 мм диаметр 47 мм диаметр 52.4 мм диаметр 55 мм диаметр 56 мм диаметр 57 мм диаметр циферблата - 42 мм диаметр циферблата - 53.8 мм индикатор запаса хода размер корпуса - 34x36.5 мм размеры 37х47 мм размеры 42х41 мм размеры 47.20x50.50x13.30 мм размеры 47.2x50.5x13.3 мм размеры 49.2x53.3x14.5 мм размеры 49.3x43.2x13 мм размеры 50.8x53 мм размеры 51x61x13 мм размеры 53,8x48,4 мм размеры 53.10x55.40x19.30 мм размеры 53.50x55.20x18.20 мм размеры 54х58х14 мм размеры 55,8x44,9 мм размеры 55.4x53.1x19.3 мм размеры 55.8x44.9 мм размеры 56.1x59.5 мм размеры 57.3x48 мм число ширина 34 мм Форма корпуса Цвет корпуса белый бронзовый золото золотой комбинированный красный розовое золото серебристый серебро серебряный серый синий темно-серебристый темно-серый цветной черный шампань Цвет циферблата lcd белый комбинированный коричневый прозрачный серебристый серебряный серо-черный серый синий темно-серый цветной черный шампань