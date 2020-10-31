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Наручные часы Fossil CH2565

Артикул: 116785
Наручные часы Fossil CH2565
6 730 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 116785
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция CH256
filter_noneТовар входит в коллекцию CH256
БрендFossil
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядWooden
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 100
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Прочеедиаметр 45 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребряный
Цвет циферблатакомбинированный
Часы-хронограф с секундомером и тахиметром. 12-ти и 24-х часовой формат времени. Отображение даты: число. Диаметр 45 мм


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Наручные часы Fossil CH2565 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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