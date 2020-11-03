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Лобзик Диолд ПЛЭ-1-10 М

Артикул: 93344
Лобзик Диолд ПЛЭ-1-10 М
3 440 руб. 
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+ 93 КэтКоинов
Артикул: 93344
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендДиолд
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системанет
Быстрозажимное крепление пилкинет
Частота движения пилки500-2800 ход/мин
Сдув опилокнет
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукояткада
Мощность800 Вт
Маятниковый ходесть
Глубина пропила стали8 мм
Глубина пропила дерева100 мм
Глубина пропила алюминия20 мм
Лазерный маркернет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Подсветканет
В кейсенет
Длина, см22.5
Ширина, см6.8
Высота, см20
Вес, кг1.9
Для прямолинейного и криволинейного распила.


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Самовывоз невозможен
Лобзик Диолд ПЛЭ-1-10 М - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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