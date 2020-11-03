Массажная накидка Medisana MCN осуществляет массаж шиацу (надавливание пальцами), вибромассаж и подогрев, который помогает усилить пользу от массажа. Массаж шиацу примечателен тем, что при помощи надавливания пальцами на определённые точки можно снять физическое напряжение в мышцах, а также привести в гармонию эмоциональную энергию, духовную и ментальную. Массажная накидка шиацу Medisana MCN имитирует эту технику и поможет вам расслабиться и избавиться от напряжения и стресса. Массажная накидка шиацу Medisana MCN избавит вас от дискомфорта после физических нагрузок, устраняя усталость. Пользоваться накидкой просто – положите её на кресло или стул и получите удовольствие от массажа. Особенности модели массажной накидки Практичная массажная накидка Medisana MCN является одним из самых функциональных в использовании предложений устройств для обеспечения отдыха. Она готова снять усталость, помочь забыть о напряжении и боли в затекшей спине или в отделах позвоночника, страдающих от радикулита или иных неврологических проблем. Эта массажная накидка на кресло удобна простым общеукрепляющим воздействием на организм. Её мягкое воздействие помогает в считанные минуты забыть все тяготы долгого рабочего дня и настроиться на отдых и релаксацию. Удобной особенностью изделия становится простая и надежная система креплений, позволяющая устанавливать его на любое кресло. Управление и выбор режимов производятся с помощью удобного пульта дистанционного управления. Специалистами продумано автоматические отключение режимов через 15 минут. Такой временной промежуток установлен на основании исследований уровня пользы, который такая установка приносит организму. Виды массажа, выполняемые с помощью данной накидки: -Массаж кончиками пальцев шиатсу (гарантирующий полное расслабление мышц спины и снятие усталости) -Вибрационный массаж (рассчитанный на точечное воздействие на зону бедер) -Общеукрепляющий массаж Каждый из них можно устанавливать на трех режимах интенсивности. В зависимости от выбранного режима, массаж полезен и показан для улучшения состояния здоровья при возникновении заболеваний и проблем в различных зонах позвоночника. Головки массажных устройств могут подогреваться ИК-излучением, что гарантирует увеличение положительного влияния на организм. Приятной особенностью эксплуатации данного варианта инструмента для выполнения массажа становится его готовность работать от любого источника постоянного напряжения. Эта модель достаточно компакта, что дает возможность самостоятельно переустанавливать накидку на кресло в доме, на работе или на даче. Управлять массажной накидкой предлагается с помощью пульта дистанционного управления. Расположенные на нем кнопки позволяют давать команды, активируя любой удобный режим работы. Через 15 минут устройство выключается автоматически. Накидка надежна в эксплуатации. Принцип её использования подробно описывается в инструкции по эксплуатации. Особенности: -Области массажа - шейный отдел, плечевой отдел, вся спина, верхняя и нижняя части спины. -Нагрев массажных головок. -Три уровня вибрации в сиденье. -Три вида целенаправленного массажа - шиацу (надавливание при помощи пальцев), вибрационный массаж, функция прогрева. -Все настройки выполняются на удобном и понятном блоке управления. -Таймер на 15 минут.