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Автомобильная акустика ACV PB-422

Артикул: 75434
Автомобильная акустика ACV PB-422
1 420 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 75434
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараАвтоакустика
Импеданс4 Ом
Корпусесть
Материал дифузораБумага
Материал подвесавспененная резина
Номинальная мощность30 Вт
Пиковая мощность90 Вт
Чувствительность89 дБ
Длина, см10
Ширина, см10
2-х полосная коаксиальная АС, типоразмер 4 дюйма, круглый, номинальная мощность 30 вт, максимальная мощность 90 Вт, импеданс 4 Ом, диапазон частот 80 - 20000 Гц, чувствительность 89дБ.


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Самовывоз невозможен
Автомобильная акустика ACV PB-422 - стоимость товара 1420 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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