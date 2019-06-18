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Звуковая карта Creative Sound Blaster Z (SB1500) PCIE RTL

(1)
Артикул: 73594
  • Звуковая карта Creative Sound Blaster Z (SB1500) PCIE RTL - фото 1
  • Звуковая карта Creative Sound Blaster Z (SB1500) PCIE RTL - фото 2
Звуковая карта Creative Sound Blaster Z (SB1500) PCIE RTL - фото 1
Звуковая карта Creative Sound Blaster Z (SB1500) PCIE RTL - фото 2
7 540 руб. 
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Артикул: 73594
В наличии
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БрендCreative
Тип товараЗвуковая карта
Вес, кг0.5
Звуковая схема5.1
ИнтерфейсPCI-E
Количество внешних линейных входов1
Максимальная частота ЦАП192 КГц
Разрядность ЦАП24 бит
Разъемыjack 3.5 мм, S/PDIF оптический
Высота, см1
Длина, см12.5
Количество микрофонных входов1
Ширина, см10
Звуковая карта PCI-E CREATIVE Sound Blaster Z – это высокопроизводительное стационарное звуковое устройство от Sound Blaster. Высокие технические характеристики модели делают ее абсолютным фаворитом среди геймеров. Карта заключена в стильный металлический корпус красного цвета. Компактные габариты устройства позволяют с легкостью установить изделие в корпус стационарного компьютера. Звуковая карта PCI-E CREATIVE Sound Blaster Z осуществляет работу на базе интерфейса PCI-E, использующегося в большинстве современных процессоров. Устройство оснащено технологией CrystalVoice, которая обеспечивает чистое бесшумное звучание во время аудио и видеоконференций. Звуковая схема карты – 5.1. Особенностью данной модели является возможность подключения карты к домашнему кинотеатру при помощи всего одного цифрового шнура.


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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18.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
В целом качество звучание хорошее.

Недостатки:
1. Красная подсветка, которую никак не отключить.
2. Шум PCI-E.

Комментарий:
Свои деньги отыгрывает сполна.

Купил в дополнение к уже имеющейся Realtek 1220 на z390 Aorus Elite. Гарнитура Hyper X Cloud Core. Мощности родной звуковухи на материнке для этой гарнитуры не хватает.

Самовывоз невозможен
Звуковая карта Creative Sound Blaster Z (SB1500) PCIE RTL - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7540 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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