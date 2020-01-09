Звуковая карта Creative SB Play!3 70SB173000000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Звуковая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 147902
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Звуковая карта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
72
Описание товара Звуковая карта Creative SB Play!3 70SB173000000
Звуковая карта Sound Blaster Play размером с флэш-накопитель позволит усилить и улучшить качество аудиосигнала, выдаваемого ПК. В первую очередь ее оценят геймеры. Звуковую карту Sound Blaster Play они смогут подключить к любому ноутбуку и компьютеру через порт USB и получить четкий высококачественный 3D-звук.
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Звуковая карта Sound Blaster Play размером с флэш-накопитель позволит усилить и улучшить качество аудиосигнала, выдаваемого ПК. В первую очередь ее оценят геймеры. Звуковую карту Sound Blaster Play они смогут подключить к любому ноутбуку и компьютеру через порт USB и получить четкий высококачественный 3D-звук.
Достоинства:
Звук нормальный, для игр вполне пойдет.
Недостатки:
по функционалу не сказать, что так уж богата.
Комментарий:
Белого шума не замечено, как многие пишут. Встроенная фонит и шипит, через эту тишина, звук дает нормальный. Чего-то особого от нее ожидать не стоит, просто выполняет свою функцию.
Звуковая карта Creative SB Play!3 70SB173000000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Звуковая карта Creative SB Play!3 70SB173000000
Достоинства:
Звук нормальный, для игр вполне пойдет.
Недостатки:
по функционалу не сказать, что так уж богата.
Комментарий:
Белого шума не замечено, как многие пишут. Встроенная фонит и шипит, через эту тишина, звук дает нормальный. Чего-то особого от нее ожидать не стоит, просто выполняет свою функцию.