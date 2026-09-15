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Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000)

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Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000) - фото 1
Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000) - фото 2
Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000) - фото 3
Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Звуковая карта
  • Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000) - фото 1
  • Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000) - фото 2
  • Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000) - фото 3
  • Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 990 руб. 
Начислим 592 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 582183
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000)
36 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Звуковая карта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х10
Вес, кг.
1.49

Описание товара Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000)

Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster X5 – USB-модель с полностью сбалансированным двухканальным усилителем и двойным ЦАП, созданная для взыскательных ценителей хорошего звука. Устройство обеспечивает воспроизведение PCM 32-бит/384 кГц при DNR 130 дБ, благодаря чему любимые музыкальные композиции будут звучать именно так, как были задуманы композитором. В оснащение усилителя входит порт USB-A Host с USB-аудио, к которому можно подключить гарнитуру или микрофон с разъемом USB. Технология Bluetooth позволит синхронизировать работу модели с беспроводными наушниками. Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster X5 располагает другими вариантами подключения, включая TOSLINK и RCA. С их помощью устройство можно подключить к различным игровым платформам и профессиональному аудиооборудованию.

Отзывы о товаре Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Звуковая карта
Страна производитель
Китай
Описание
Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster X5 – USB-модель с полностью сбалансированным двухканальным усилителем и двойным ЦАП, созданная для взыскательных ценителей хорошего звука. Устройство обеспечивает воспроизведение PCM 32-бит/384 кГц при DNR 130 дБ, благодаря чему любимые музыкальные композиции будут звучать именно так, как были задуманы композитором. В оснащение усилителя входит порт USB-A Host с USB-аудио, к которому можно подключить гарнитуру или микрофон с разъемом USB. Технология Bluetooth позволит синхронизировать работу модели с беспроводными наушниками. Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster X5 располагает другими вариантами подключения, включая TOSLINK и RCA. С их помощью устройство можно подключить к различным игровым платформам и профессиональному аудиооборудованию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Звуковкая карта Creative Sound Blaster X5 (70SB182000000) - стоимость товара 36990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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