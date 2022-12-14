Звуковая карта Creative BlasterX AE-5 Plus (70SB174000003)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Звуковая карта Creative BlasterX AE-5 Plus (70SB174000003)
При записи и воспроизведении звук с использованием звуковой карты PCI-E CREATIVE BlasterX AE-5 Plus гораздо лучше. Для чистоты звучания устройство снабжено специальным электромагнитным экраном. Перед началом использования необходимо ознакомиться с инструкцией по установке и эксплуатации, которая поможет правильно настроить звуковую карту и начать ее использовать. Устройство очень компактно и имеет стандартный формат. В карту встроен усилитель для наушников. Есть также отдельные регуляторы для моментального изменения громкости. При правильной эксплуатации звуковая карта сможет прослужить долгое время. Гарантийный срок составляет 12 месяцев. Корпус карты отличается надежностью и прочностью. Карта данной модели может похвастать великолепным качеством звука в играх и других мультимедийных приложениях. Также звуковая карта PCI-E CREATIVE BlasterX AE-5 Plus обладает подсветкой Aurora Reactive.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Достоинства:
есть подсветка, звук
Недостатки:
договато
Комментарий:
В наушниках и через колонки звук отличный. Были проблемы с установкой. ПО на мой взгляд сырое. Direct mode топчик
Достоинства:
Качественный звук
Комментарий:
Я очень доволен своей новой звуковой картой Creative BlasterX AE-5 Plus! Она дает высококачественный звук в различных режимах - от стереозвука до мультиканала. Кроме того, устройство имеет цифровой оптический вывод S/PDIF, что обеспечивает более качественную передачу звуковых данных. Еще одной прекрасной особенностью является возможность вывода многоканального звука для глубокого погружения в музыку или играх. Я также заметил, что работающая под управлением Windows 10 операционной системы, модель поддерживает стандарт ASIO версии 2.0, который гарантирует наивысшую точность воспроизведения звука. Качество звука на этой карте действительно невероятно! Рекомендую ее всем, кто ценит качественный звук и хочет получить максимальный энтузиазм при прослушивании музыки или игре.
Достоинства:
Звук
Комментарий:
Не думал что мои наушники могут так звучать, некоторые игры открыл для себя заново) Да самый большой минус это цена, но какой же классный звук, что про ценник уже и не думаешь. С win-10 работает нормально. Сравнить не с чем это первая не встройка, покупкой доволен
Достоинства:
Главное достоинство, это конечно же - Звук
Недостатки:
Цена
Комментарий:
Работает без проблем, с подключением тоже все легко и просто. Качественный звук с возможностью дополнительных настроек. Дорого но о покупке не жалею
Достоинства:
с Windows 10 работает нормально
Недостатки:
цена
Комментарий:
ранее всегда устраивала встроенная карта, эту купил по совету друга. И не пожалел. Играю в ведьмака и словами не передать разницу в звуке с новой картой. Цена конечно не дешевая, но оно того стоит
Достоинства:
В комменте
Недостатки:
пока нет
Комментарий:
Высококачественный звук в играх или прослушивании музыки. Карта поддерживает множество форматов файлов и имеет возможность вывода мультиканального звука. Кроме того, она оснащена цифровым оптическим выходом S/PDIF, что позволяет получать качественные звуковые сигналы без потери информации. Карту можно подключить как PCI-E, что обеспечивает быструю передачу данных между компьютером и устройством. Разъемы и интерфейсы установлены правильно, поэтому не возникают проблемы с подключением. Хочу отметить возможность работы в режиме многоканального звука и поддержку ASIO версии 2.0. Максимальная частота ЦАП (стерео) составляет 384 Гц, что делает эту карту идеальным выбором для глубокого прослушивания музыкальной составляющей. Если вам нужен звуковой процессор с широкими возможностями и высоким уровнем производительности, то звуковая карта Creative BlasterX AE-5 Plus является отличным выбором.
Отзывы о товаре Звуковая карта Creative BlasterX AE-5 Plus (70SB174000003)
Достоинства:
есть подсветка, звук
Недостатки:
договато
Комментарий:
В наушниках и через колонки звук отличный. Были проблемы с установкой. ПО на мой взгляд сырое. Direct mode топчик
Достоинства:
Качественный звук
Комментарий:
Я очень доволен своей новой звуковой картой Creative BlasterX AE-5 Plus! Она дает высококачественный звук в различных режимах - от стереозвука до мультиканала. Кроме того, устройство имеет цифровой оптический вывод S/PDIF, что обеспечивает более качественную передачу звуковых данных. Еще одной прекрасной особенностью является возможность вывода многоканального звука для глубокого погружения в музыку или играх. Я также заметил, что работающая под управлением Windows 10 операционной системы, модель поддерживает стандарт ASIO версии 2.0, который гарантирует наивысшую точность воспроизведения звука. Качество звука на этой карте действительно невероятно! Рекомендую ее всем, кто ценит качественный звук и хочет получить максимальный энтузиазм при прослушивании музыки или игре.
Достоинства:
Звук
Комментарий:
Не думал что мои наушники могут так звучать, некоторые игры открыл для себя заново) Да самый большой минус это цена, но какой же классный звук, что про ценник уже и не думаешь. С win-10 работает нормально. Сравнить не с чем это первая не встройка, покупкой доволен
Достоинства:
Главное достоинство, это конечно же - Звук
Недостатки:
Цена
Комментарий:
Работает без проблем, с подключением тоже все легко и просто. Качественный звук с возможностью дополнительных настроек. Дорого но о покупке не жалею
Достоинства:
с Windows 10 работает нормально
Недостатки:
цена
Комментарий:
ранее всегда устраивала встроенная карта, эту купил по совету друга. И не пожалел. Играю в ведьмака и словами не передать разницу в звуке с новой картой. Цена конечно не дешевая, но оно того стоит
Достоинства:
В комменте
Недостатки:
пока нет
Комментарий:
Высококачественный звук в играх или прослушивании музыки. Карта поддерживает множество форматов файлов и имеет возможность вывода мультиканального звука. Кроме того, она оснащена цифровым оптическим выходом S/PDIF, что позволяет получать качественные звуковые сигналы без потери информации. Карту можно подключить как PCI-E, что обеспечивает быструю передачу данных между компьютером и устройством. Разъемы и интерфейсы установлены правильно, поэтому не возникают проблемы с подключением. Хочу отметить возможность работы в режиме многоканального звука и поддержку ASIO версии 2.0. Максимальная частота ЦАП (стерео) составляет 384 Гц, что делает эту карту идеальным выбором для глубокого прослушивания музыкальной составляющей. Если вам нужен звуковой процессор с широкими возможностями и высоким уровнем производительности, то звуковая карта Creative BlasterX AE-5 Plus является отличным выбором.