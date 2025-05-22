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Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000)

17 Отзывы
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Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) - фото 1
Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) - фото 2
Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) - фото 3
Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) - фото 4
Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) - фото 5
Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Звуковые карты
  • Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) - фото 1
  • Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) - фото 2
  • Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) - фото 3
  • Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) - фото 4
  • Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) - фото 5
  • Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583541
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Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Звуковые карты
Высота, см
6
Звуковая схема
7.1
Интерфейс
USB
Максимальная частота ЦАП
192
Разрядность ЦАП
24
Разъемы
Jack 3.5 мм
Ширина, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х5
Вес, г.
740

Описание товара Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000)

Sound Blaster X4 отличается чистотой звука 114 дБ при воспроизведении 192 кГц / 24 бит, обеспечивая высоко детализированное, хорошо сбалансированное и точное звучание. Дополнительная мощность встроенного усилителя сразу же обеспечивает прирост громкости.Super X-Fi — отмеченная наградами аудиотехнология, которая позволяет наслаждаться звучанием высококлассной многоканальной системы профессиональной студии и воспроизводить те же эффекты прямо в ваших наушниках. Это больше, чем просто технология объемного звука. Вы без труда будете слышать все подробности звука из наушников, и не упустите ни одной детали или погружающего эффекта окружения.

Отзывы о товаре Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000)

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта, классные настройки эквалайзера, x-fi режим преображает звучание музыки.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Артем О.

Достоинства:


Комментарий:
Моя первая звуковая карта - звук бомбезный, программа установилась без проблем и на сайте есть описание чего, да как. Проблем с звуковухой не наблюдал, упаковка коробка в коробке без защиты.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ivan U.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло на день раньше , звук просто отличный,
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
звуковой картой доволен, были шумы в калонках. при включении игры слышно было гул вентиляторов через калонки , не знал что делать. купил эту карту подключил через оптику и все пропало. музыку слушать одно удовольствие , никогда так калонки не играли. продавец всегда на связи . отвечает на все вопросы, расскажет и про земляную петлю и про карту и про все что угодно
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Азамат Л.

Достоинства:


Комментарий:
Аоалалладабабаьаььаьатататьслалалаьаьатаьаьалаллаалла
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Слышимость в игре отличная!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Карта отличная. Режим 5.1 шикарный, настроек море. В играх от 1 лица погружение полное. Режим Scout Mod в этих играх бесподобен. Подключал по аналоговому выходу. Каждый канал настраивается! За эти деньги, особенно для игр, супер.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук, для моих потребностей нет никаких лишних разъемов. Взял для подключения колонок и наушников. Удобно пользоваться, эквалайзер использую только для наушников. Понравилось использовать технологию SXFI в играх.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Дрова иногда вылетают, звук ни скажу что бы очень, для игр хороший. Для музыки так сибе
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает пру месяцев. Не греется,едва теплая. Настроек много,на любой вкус. Звук стал лучше,со встроенным разница ощутима, с аудио картой комплектной с наушниками,также есть разница ,но меньше. Странный глюк в данной звуковой карте, при включении компьютера и запуске видео в браузере звук идёт волнами, буквально несколько секунд и если его не выключать ,то всё в порядке к работе претензий нет, стоит выключить и вновь проблема появляется.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2024
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Креатив... Что тут добавить, топчик
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2023
Тимур Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат, буду проверять в длительной эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2023
Макс Никитин

Достоинства:
Стильная, отличное звучание

Комментарий:
Эта небольшая коробочка принесла мне столько радости. Во-первых это совершенно новое звучание игр и музыки. Во-вторых внешний вид минималистичен и лаконичен идеально вписался в мое пространство. В-третьих это цена, цена/качество. Легко установить и использовать. Покупкой доволен, эту карту можно смело рекомендовать.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2022
Савва Д.

Достоинства:
звук, звук, внешний вид

Недостатки:
цена

Комментарий:
Внешний вид. Качество звука. Удобная крутилка. В целом получит то что и хотел, но хотелось бы дешевле. А так конечно рекомендую, плюс проблем с установкой не возникло
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2022
Андрей

Достоинства:
Все норм

Недостатки:
нет

Комментарий:
Сравнивать не с чем, у меня никогда не было отдельного звуковой карты. По сравнению со встройкой небо и земля. В играх звук стал шире и слышишь больше деталей. В музыке просто нет слов, очень понравился звук это не передать словами. Приложение Creative App вроде норм
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2022
Егор

Достоинства:
Звук, стиль

Недостатки:
цена

Комментарий:
Не совсем разобрался в софте, но в среднем все норм. Цена конечно высокая. Звук в играх отличный, вы это сразу заметите, от встройки очень сильно отличается. Дизайн минималистичный смотрится нормально.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2022
Константин

Достоинства:
Внешний вид, звук

Недостатки:
нету

Комментарий:
Стильно смотрится на столе. Звук в наушниках и колонках стал лучше если сравнить со встройкой realtek. Звук с микрофона так же стал лучше. Не жалею ни разу. Жалко что не взял ее раньше.



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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Звуковые карты
Высота, см
6
Звуковая схема
7.1
Интерфейс
USB
Максимальная частота ЦАП
192
Разрядность ЦАП
24
Разъемы
Jack 3.5 мм
Ширина, см
16
Страна производитель
Китай
Описание
Sound Blaster X4 отличается чистотой звука 114 дБ при воспроизведении 192 кГц / 24 бит, обеспечивая высоко детализированное, хорошо сбалансированное и точное звучание. Дополнительная мощность встроенного усилителя сразу же обеспечивает прирост громкости.Super X-Fi — отмеченная наградами аудиотехнология, которая позволяет наслаждаться звучанием высококлассной многоканальной системы профессиональной студии и воспроизводить те же эффекты прямо в ваших наушниках. Это больше, чем просто технология объемного звука. Вы без труда будете слышать все подробности звука из наушников, и не упустите ни одной детали или погружающего эффекта окружения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта, классные настройки эквалайзера, x-fi режим преображает звучание музыки.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Артем О.

Достоинства:


Комментарий:
Моя первая звуковая карта - звук бомбезный, программа установилась без проблем и на сайте есть описание чего, да как. Проблем с звуковухой не наблюдал, упаковка коробка в коробке без защиты.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ivan U.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло на день раньше , звук просто отличный,
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
звуковой картой доволен, были шумы в калонках. при включении игры слышно было гул вентиляторов через калонки , не знал что делать. купил эту карту подключил через оптику и все пропало. музыку слушать одно удовольствие , никогда так калонки не играли. продавец всегда на связи . отвечает на все вопросы, расскажет и про земляную петлю и про карту и про все что угодно
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Азамат Л.

Достоинства:


Комментарий:
Аоалалладабабаьаььаьатататьслалалаьаьатаьаьалаллаалла
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Слышимость в игре отличная!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Карта отличная. Режим 5.1 шикарный, настроек море. В играх от 1 лица погружение полное. Режим Scout Mod в этих играх бесподобен. Подключал по аналоговому выходу. Каждый канал настраивается! За эти деньги, особенно для игр, супер.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук, для моих потребностей нет никаких лишних разъемов. Взял для подключения колонок и наушников. Удобно пользоваться, эквалайзер использую только для наушников. Понравилось использовать технологию SXFI в играх.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Дрова иногда вылетают, звук ни скажу что бы очень, для игр хороший. Для музыки так сибе
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает пру месяцев. Не греется,едва теплая. Настроек много,на любой вкус. Звук стал лучше,со встроенным разница ощутима, с аудио картой комплектной с наушниками,также есть разница ,но меньше. Странный глюк в данной звуковой карте, при включении компьютера и запуске видео в браузере звук идёт волнами, буквально несколько секунд и если его не выключать ,то всё в порядке к работе претензий нет, стоит выключить и вновь проблема появляется.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2024
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Креатив... Что тут добавить, топчик
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2023
Тимур Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат, буду проверять в длительной эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2023
Макс Никитин

Достоинства:
Стильная, отличное звучание

Комментарий:
Эта небольшая коробочка принесла мне столько радости. Во-первых это совершенно новое звучание игр и музыки. Во-вторых внешний вид минималистичен и лаконичен идеально вписался в мое пространство. В-третьих это цена, цена/качество. Легко установить и использовать. Покупкой доволен, эту карту можно смело рекомендовать.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2022
Савва Д.

Достоинства:
звук, звук, внешний вид

Недостатки:
цена

Комментарий:
Внешний вид. Качество звука. Удобная крутилка. В целом получит то что и хотел, но хотелось бы дешевле. А так конечно рекомендую, плюс проблем с установкой не возникло
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2022
Андрей

Достоинства:
Все норм

Недостатки:
нет

Комментарий:
Сравнивать не с чем, у меня никогда не было отдельного звуковой карты. По сравнению со встройкой небо и земля. В играх звук стал шире и слышишь больше деталей. В музыке просто нет слов, очень понравился звук это не передать словами. Приложение Creative App вроде норм
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2022
Егор

Достоинства:
Звук, стиль

Недостатки:
цена

Комментарий:
Не совсем разобрался в софте, но в среднем все норм. Цена конечно высокая. Звук в играх отличный, вы это сразу заметите, от встройки очень сильно отличается. Дизайн минималистичный смотрится нормально.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2022
Константин

Достоинства:
Внешний вид, звук

Недостатки:
нету

Комментарий:
Стильно смотрится на столе. Звук в наушниках и колонках стал лучше если сравнить со встройкой realtek. Звук с микрофона так же стал лучше. Не жалею ни разу. Жалко что не взял ее раньше.


Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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