Крем для глаз антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Eye Cream 30мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|крем для области вокруг глаз
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|осветляющий, питательный
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Eye Cream
|Применение
|нанесение на чистую кожу периорбитальной области производится мягкими похлопываниями мизинца левой руки. Давление при этом должно быть минимальным, чтобы не травмировать эпидермис и не растянуть кожу, что может спровоцировать появление морщин. Если после нанесения и впитывания первого равномерного слоя вы все еще наблюдаете сухость и дискомфорт, нанесите средство повторно.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|30 мл
|Активные компоненты
|коллаген, аденозин
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21.07.2019
Это просто Супер крем! Морщины под глазами разглаживаются, наношу и над верхней губой - появилась морщинка - морщинка разгладилась. Аллергию не вызывает. Впитывается моментально, липкости не оставляет. Запах приятный, ненавязчивый. Убирает отеки. Морщины исчезают быстро и не возвращаются. Будем поддерживать форму!!!
Недостатки:
не заметила
Комментарий:
конечно возрастной.