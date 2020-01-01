Кастрюли для индукционных плит

Объем, л 0,75 0.6 1,2 1,25 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2,1 2 2,2 2,5 2,6 2,7 2,8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3,4 3,5 3,9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4,2 4,5 4,6 4.2 4.3 4.4 4.5 4.8 4.9 5,2 5,5 5,8 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6,1 6,5 6,8 6.1 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7.1 7.7 7.8 8,5 кастрюля 4 л скороварка 6 л 4 5 6 7 8 15 Высота, см 1,35 1,5 1.5 7 8 9 10 10,5 10.5 11 11,5 11.3 11.5 12 12,5 12.4 12.5 12.8 13,3 13 13,5 13.5 13.9 14 14,5 15 15,5 16 16.5 17,8 19,2 19,5 5.5 19.5 22.5 25.5 6,5 7,5 7.5 8,2 8,3 8,5 8,7 8.5 9,3 9,5 9.4 9.5 17 18 19 20 22 25 27 Диаметр, см 12 14 16 18 20 20см 21 22 24 24см 26 28 29 30 31 32 38x30 Материал корпуса аллюминий алюминевые алюминий жаропрочное стекло керамика литой аллюминий нержавеющая сталь нержавеющая сталь / алюминий стальные стеклокерамика чугун эмалированная сталь эмаль Внутреннее покрытие PTFE гранитное Protection-base Whitford Xylan Plus антипригарное антипригарное Resistium антипригарное гранитное антипригарное гранитное Volkanit от Weilburger антипригарное покрытие Xylan Plus антипригарное тефлоновое без покрытия глазурь гранитное керамическое матовая полировка нержавеющая сталь нет титановое эмаль Крышка в комплекте Материал крышки алюминий/стекло жаропрочное стекло металл металлическая нержавеющая сталь нержавеющая сталь и стекло нержавеющая сталь,стекло нержавеющая сталь/стекло с ручкой из нержавеющей стали сталь стекло стекло / нержавеющая сталь стекло / нержавеющая сталь / силикон стекло/сталь термостойкое стекло термостойкое стекло / нержавеющая сталь термостойкое стекло и нержавеющая сталь термостойкое стекло с силиконовым ободом чугун эмалированная сталь Материал ручки (-ек) аллюминий алюминий алюминий/силикон бакелит бакелит / нержавеющая сталь бакелит с покрытием Soft-touch жаропрочное стекло литой аллюминий металл нержавеющая сталь нержавеющая сталь / бакелит нержавеющая сталь,силикон нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/силикон пластик силикон силикон / нержавеющая сталь сталь стеклокерамика фенольная смола чугун эмалированная сталь Слив Совместимость Страна производства Бельгия Великобритания Германия Италия Китай Россия Турция Украина Франция Чехия Цвет баклажановый бежевый белый бирюзовый бордовый бронза бронзовый голубой зеленый зеленый/серебристый золотой коричневый красный красный/серебристый оранжевый прозрачный розовое золото салатовый светло-зеленый серебо серебристый серебристый / бирюзовый серебристый / желтый серебристый / зеленый серебристый / корисневый серебро серый синий стальной темно-серый хром черный