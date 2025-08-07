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Утятница Pyrex O CUISINE +крышка 6.5л, 466AC00/1043 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утятница Pyrex O CUISINE +крышка 6.5л, 466AC00/1043

21 Отзывы
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Утятница Pyrex O CUISINE +крышка 6.5л, 466AC00/1043 - фото 1
Утятница Pyrex O CUISINE +крышка 6.5л, 466AC00/1043 - фото 2
Утятница Pyrex O CUISINE +крышка 6.5л, 466AC00/1043 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утятницы
  • Утятница Pyrex O CUISINE +крышка 6.5л, 466AC00/1043 - фото 1
  • Утятница Pyrex O CUISINE +крышка 6.5л, 466AC00/1043 - фото 2
  • Утятница Pyrex O CUISINE +крышка 6.5л, 466AC00/1043 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 050 руб.  3 304 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 320692
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Характеристики

Бренд
pyrex
Тип товара
Утятницы
Внутреннее покрытие
без покрытия
Крышка в комплекте
да
Материал корпуса
жаропрочное стекло
Материал крышки
жаропрочное стекло
Материал ручки (-ек)
жаропрочное стекло
Объем, л
6.5
Слив
нет
Совместимость
все типы плит/кроме индукционных
Страна производства
Франция
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х14
Вес, кг.
3.06

Описание товара Утятница Pyrex O CUISINE +крышка 6.5л, 466AC00/1043

Утятница Pyrex O CUISINE 6.5л, 466AC00/1043 выполнена из жаропрочного прозрачного стекла и оснащена крышкой. Изделие не вступает в реакцию с готовящейся пищей, не выделяет никаких вредных веществ и не подвергается воздействию кислот и солей. Из-за невысокой теплопроводности пища в стеклянной посуде гораздо медленнее остывает. Поэтому в такой форме вы можете как приготовить пищу, так и изящно подать ее к столу, не меняя посуды. Благодаря прозрачности стекла за едой можно наблюдать при ее готовке. Стеклянная посуда очень удобна для приготовления и подачи самых разнообразных блюд.

Отзывы о товаре Утятница Pyrex O CUISINE +крышка 6.5л, 466AC00/1043

Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Ольга Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная утятница. Вместительная. Крышку можно использовать как самостоятельную форму. Спасибо продавцу и производителю.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная. Можно пользоваться верхом и низом по-отдельности. Помещается в холодильник без крышки.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
сначала поставила 5 звёзд, т. к. понравился внешний вид. после использования снимаю 2 звезды , т.к. пользоваться ей очень неудобно. ручки и вообще она вся гладкая, из духовки горячую достать практически невозможно. мне пришлось ножом подковырнуть крышку, снять её, а потом достать утятницу. короче,чтобы достать из духовки, нужно проявить смекалку, а в остальном прекрасная утятница
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасная ёмкость. в пользовании 2 месяца, все идеально
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала утятницу для выпечки хлеба на закваске. С функционалом справляется
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
утятница достаточно вместительная.Пришоа целая,без трещин и сколов.Крышка плотно прилегает.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень неудобные, слишком короткие ручки, скользят, трудно удержать, особенно в горячем виде. Будьте осторожны!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Валерий Л.

Достоинства:


Комментарий:
В целостности и сохранности соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
всё согласно описанию, брал на подарок, понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная утятница! Большой объем, пригодится для встречи гостей) Вкусно запекается! Теперь только в ней буду готовить! Всё нежное и сочное!
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Барковский А.

Достоинства:


Комментарий:
испытания прошли успешно, шикарная вещь, всем рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое, хорошо упаковано. Жене понравилось. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Сразу не увидела, крышка прилегает не плотно, разочарована.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Она просто шикарна и по объему, и по качеству!!! Очень быстрая доставка, упакована отлично, большое спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная посуда для запекания. Не пригорает, легко моется. Можно готовить без масла. Упаковано было достаточно хорошо, в картонную коробку и проложено пупырчатой пленкой.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь, в холодильник влазит как вдоль, так поперёк. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Геннадий Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришла прекрасно упакована, используем уже 2 недели. Прекрасно!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная утятница. берем второй раз, первая разбилась когда упала со стола.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пока ничего не готовили, но навид очень хорошая и по качеству и по размеру
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Вместительная, берем уже третью. Хорошо подходит для запекания мяса и овощей
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Жанна Е.

Достоинства:


Комментарий:
форма соответствует размерам,пришла быстро и целая,вместительная...Непонятно как целых гусей впихивают....но курица \"табака\" на 2кг не уместилась, пришлось резать на куски для ленивой готовки очень даже удобная



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Характеристики
Бренд
pyrex
Тип товара
Утятницы
Внутреннее покрытие
без покрытия
Крышка в комплекте
да
Материал корпуса
жаропрочное стекло
Материал крышки
жаропрочное стекло
Материал ручки (-ек)
жаропрочное стекло
Объем, л
6.5
Слив
нет
Совместимость
все типы плит/кроме индукционных
Страна производства
Франция
Цвет
прозрачный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Утятница Pyrex O CUISINE 6.5л, 466AC00/1043 выполнена из жаропрочного прозрачного стекла и оснащена крышкой. Изделие не вступает в реакцию с готовящейся пищей, не выделяет никаких вредных веществ и не подвергается воздействию кислот и солей. Из-за невысокой теплопроводности пища в стеклянной посуде гораздо медленнее остывает. Поэтому в такой форме вы можете как приготовить пищу, так и изящно подать ее к столу, не меняя посуды. Благодаря прозрачности стекла за едой можно наблюдать при ее готовке. Стеклянная посуда очень удобна для приготовления и подачи самых разнообразных блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Ольга Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная утятница. Вместительная. Крышку можно использовать как самостоятельную форму. Спасибо продавцу и производителю.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная. Можно пользоваться верхом и низом по-отдельности. Помещается в холодильник без крышки.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
сначала поставила 5 звёзд, т. к. понравился внешний вид. после использования снимаю 2 звезды , т.к. пользоваться ей очень неудобно. ручки и вообще она вся гладкая, из духовки горячую достать практически невозможно. мне пришлось ножом подковырнуть крышку, снять её, а потом достать утятницу. короче,чтобы достать из духовки, нужно проявить смекалку, а в остальном прекрасная утятница
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасная ёмкость. в пользовании 2 месяца, все идеально
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала утятницу для выпечки хлеба на закваске. С функционалом справляется
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
утятница достаточно вместительная.Пришоа целая,без трещин и сколов.Крышка плотно прилегает.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень неудобные, слишком короткие ручки, скользят, трудно удержать, особенно в горячем виде. Будьте осторожны!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Валерий Л.

Достоинства:


Комментарий:
В целостности и сохранности соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
всё согласно описанию, брал на подарок, понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная утятница! Большой объем, пригодится для встречи гостей) Вкусно запекается! Теперь только в ней буду готовить! Всё нежное и сочное!
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Барковский А.

Достоинства:


Комментарий:
испытания прошли успешно, шикарная вещь, всем рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое, хорошо упаковано. Жене понравилось. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Сразу не увидела, крышка прилегает не плотно, разочарована.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Она просто шикарна и по объему, и по качеству!!! Очень быстрая доставка, упакована отлично, большое спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная посуда для запекания. Не пригорает, легко моется. Можно готовить без масла. Упаковано было достаточно хорошо, в картонную коробку и проложено пупырчатой пленкой.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь, в холодильник влазит как вдоль, так поперёк. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Геннадий Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришла прекрасно упакована, используем уже 2 недели. Прекрасно!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная утятница. берем второй раз, первая разбилась когда упала со стола.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пока ничего не готовили, но навид очень хорошая и по качеству и по размеру
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Вместительная, берем уже третью. Хорошо подходит для запекания мяса и овощей
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Жанна Е.

Достоинства:


Комментарий:
форма соответствует размерам,пришла быстро и целая,вместительная...Непонятно как целых гусей впихивают....но курица \"табака\" на 2кг не уместилась, пришлось резать на куски для ленивой готовки очень даже удобная


Утятница Pyrex O CUISINE +крышка 6.5л, 466AC00/1043 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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