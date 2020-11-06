Виниловая пластинка Talking Heads, More Songs About Buildings and Food (0081227963583)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227963583
|Исполнитель
|Talking Heads
|Альбом (сингл)
|MORE SONGS ABOUT BUILDINGS AND FOOD
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|A1
|Thank You For Sending Me An Angel
|2:11
|A2
|With Your Love
|3:30
|A3
|The Good Thing
|3:03
|A4
|Warning Sign
|3:55
|A5
|The Girls Want To Be With The Girls
|2:37
|A6
|Found A Job
|5:00
|B1
|Artists Only
|3:34
|B2
|I'm Not In Love
|4:33
|B3
|Stay Hungry
|2:39
|B4
|Take Me To The River
|5:00
|B5
|The Big Country
|5:30
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