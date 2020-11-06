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Виниловая пластинка Talking Heads, More Songs About Buildings and Food (0081227963583)

Артикул: 99538
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Виниловая Пластинка Talking Heads More Songs About Buildings And Food
1 460 руб. 
1 930 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99538
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция TALKING HEADS
filter_noneТовар входит в коллекцию TALKING HEADS
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227963583
ИсполнительTalking Heads
Альбом (сингл)MORE SONGS ABOUT BUILDINGS AND FOOD
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music

Track List

A1Thank You For Sending Me An Angel2:11
A2With Your Love3:30
A3The Good Thing3:03
A4Warning Sign3:55
A5The Girls Want To Be With The Girls2:37
A6Found A Job5:00
B1Artists Only3:34
B2I'm Not In Love4:33
B3Stay Hungry2:39
B4Take Me To The River5:00
B5The Big Country5:30


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Talking Heads, More Songs About Buildings and Food (0081227963583) - купить по цене 1460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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