Виниловая пластинка Sylvan, Nad, Courting The Widow (2LP, CD) (5052205073711)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5052205073711
|Исполнитель
|SYLVAN, NAD
|Альбом (сингл)
|COURTING THE WIDOW
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|2LP
|CD в комплекте
|CD
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|13.11.2015
2LP
|A1
|Carry Me Home
|7:19
|A2
|Courting The Widow
|6:13
|A3
|Echoes Of Ekwabet
|9:41
|B1
|To Turn The Other Side
|22:05
|C1
|Ship’s Cat
|5:04
|C2
|The Killing Of The Calm
|5:34
|D1
|Where The Martyr Carved His Name
|7:45
|D2
|Long Slow Crash Landing
|6:34
CD
|1
|Carry Me Home
|7:20
|2
|Courting The Widow
|6:14
|3
|Echoes Of Ekwabet
|9:41
|4
|To Turn The Other Side
|22:06
|5
|Ship’s Cat
|5:05
|6
|The Killing Of The Calm
|5:34
|7
|Where The Martyr Carved His Name
|07:46
|8
|Long Slow Crash Landing
|6:45
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