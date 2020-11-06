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Виниловая пластинка Sylvan, Nad, Courting The Widow (2LP, CD) (5052205073711)

Артикул: 99532
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Виниловая Пластинка Sylvan, Nad Courting The Widow
3 130 руб. 
4 120 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 99532
В наличии
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Коллекция SYLVAN, NAD
filter_noneТовар входит в коллекцию SYLVAN, NAD
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5052205073711
ИсполнительSYLVAN, NAD
Альбом (сингл)COURTING THE WIDOW
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат издания2LP
CD в комплектеCD
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза13.11.2015

Track List

2LP

A1Carry Me Home7:19
A2Courting The Widow6:13
A3Echoes Of Ekwabet9:41
B1To Turn The Other Side22:05
C1Ship’s Cat5:04
C2The Killing Of The Calm5:34
D1Where The Martyr Carved His Name7:45
D2Long Slow Crash Landing6:34

CD

1Carry Me Home7:20
2Courting The Widow6:14
3Echoes Of Ekwabet9:41
4To Turn The Other Side22:06
5Ship’s Cat5:05
6The Killing Of The Calm5:34
7Where The Martyr Carved His Name07:46
8Long Slow Crash Landing6:45


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Виниловая пластинка Sylvan, Nad, Courting The Widow (2LP, CD) (5052205073711) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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