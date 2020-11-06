Виниловая пластинка Son Volt, Trace (0081227951436)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227951436
|Исполнитель
|Son Volt
|Альбом (сингл)
|TRACE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|30.10.2015
|A1
|Windfall
|2:58
|A2
|Live Free
|3:14
|A3
|Tear Stained Eye
|4:21
|A4
|Route
|3:57
|A5
|Ten Second News
|3:57
|A6
|Drown
|3:20
|B1
|Loose String
|3:48
|B2
|Out Of The Picture
|3:50
|B3
|Catching On
|4:02
|B4
|Too Early
|4:29
|B5
|Mystifies Me
|4:12
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв