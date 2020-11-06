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Виниловая пластинка Son Volt, Live At The Bottom Line 2/12/96 (Remastered) (0081227947576)

Артикул: 99476
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Виниловая Пластинка Son Volt Live At The Bottom Line 2/12/96
1 740 руб. 
2 290 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99476
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция SON VOLT
filter_noneТовар входит в коллекцию SON VOLT
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227947576
ИсполнительSon Volt
Альбом (сингл)LIVE AT THE BOTTOM LINE 2/12/96
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза16.04.2016
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Route4:26
A2Loose String3:50
A3Catching On4:09
A4Live Free4:32
A5Anodyne4:32
B1Windfall3:09
B2Slate3:15
B3Out Of The Picture3:56
B4Tear Stained Eye4:36
B5True To Life3:12
C1Cemetery Savior2:57
C2Ten Second News4:11
C3Fifteen Keys3:26
C4Drown3:15
D1Looking For A Way Out3:56
D2Chickamauga4:10
D3Too Early4:21
D4Looking At The World Through A Windshield3:15


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Son Volt, Live At The Bottom Line 2/12/96 (Remastered) (0081227947576) - стоимость товара 1740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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