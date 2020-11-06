Виниловая пластинка Son Volt, Live At The Bottom Line 2/12/96 (Remastered) (0081227947576)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227947576
|Исполнитель
|Son Volt
|Альбом (сингл)
|LIVE AT THE BOTTOM LINE 2/12/96
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|16.04.2016
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Route
|4:26
|A2
|Loose String
|3:50
|A3
|Catching On
|4:09
|A4
|Live Free
|4:32
|A5
|Anodyne
|4:32
|B1
|Windfall
|3:09
|B2
|Slate
|3:15
|B3
|Out Of The Picture
|3:56
|B4
|Tear Stained Eye
|4:36
|B5
|True To Life
|3:12
|C1
|Cemetery Savior
|2:57
|C2
|Ten Second News
|4:11
|C3
|Fifteen Keys
|3:26
|C4
|Drown
|3:15
|D1
|Looking For A Way Out
|3:56
|D2
|Chickamauga
|4:10
|D3
|Too Early
|4:21
|D4
|Looking At The World Through A Windshield
|3:15
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