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Виниловая пластинка Sindrome, Resurrection – The Complete Collection (LP, CD) (0888751861510)

Артикул: 99449
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Виниловая пластинка Sindrome, Resurrection – The Complete Collection (LP, CD)
2 720 руб. 
3 570 руб. 
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+ 74 КэтКоинов
Артикул: 99449
В наличии
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751861510
ИсполнительSINDROME
Альбом (сингл)RESURRECTION – THE COMPLETE COLLECTION
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
CD в комплектеCD
Буклет в комплектеBooklet
ЛэйблSony Music
Дата релиза04.03.2016

Track List

Into The Halls Of Extermination

A1Into The Halls Of Extermination
A2Rapture In Blood
A3Precognition
A4Cathedral Of Ice
A5Aortic Expulsion
A6Brought To The End

Vault Of Inner Conscience

B1Descending Into Madness
B2Extra Sensory Warning (E.S.W.)
B3Astral Projection
B4Against Infinity
B5Exit Screaming

Live In Chicago

1Into The Halls Of Extermination
2Brought To The End
3Rapture In Blood
4Surround The Prisoner
5Cathedral Of Ice
6Psychic Warfare


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Виниловая пластинка Sindrome, Resurrection – The Complete Collection (LP, CD) (0888751861510) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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