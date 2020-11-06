Виниловая пластинка Sindrome, Resurrection – The Complete Collection (LP, CD) (0888751861510)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751861510
|Исполнитель
|SINDROME
|Альбом (сингл)
|RESURRECTION – THE COMPLETE COLLECTION
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|CD в комплекте
|CD
|Буклет в комплекте
|Booklet
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|04.03.2016
Into The Halls Of Extermination
|A1
|Into The Halls Of Extermination
|A2
|Rapture In Blood
|A3
|Precognition
|A4
|Cathedral Of Ice
|A5
|Aortic Expulsion
|A6
|Brought To The End
Vault Of Inner Conscience
|B1
|Descending Into Madness
|B2
|Extra Sensory Warning (E.S.W.)
|B3
|Astral Projection
|B4
|Against Infinity
|B5
|Exit Screaming
Live In Chicago
|1
|Into The Halls Of Extermination
|2
|Brought To The End
|3
|Rapture In Blood
|4
|Surround The Prisoner
|5
|Cathedral Of Ice
|6
|Psychic Warfare
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