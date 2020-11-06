Виниловая пластинка Shrine, The, Rare Breed (LP, CD) (5051099860810)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5051099860810
|Исполнитель
|SHRINE, THE
|Альбом (сингл)
|RARE BREED
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|27.11.2015
|A1
|Coming Down Quick
|A2
|Death To Invaders
|A3
|Rare Breed
|A4
|Acid Drop
|A5
|What?s Left For Me
|B1
|The Vulture
|B2
|Savage Skulls And Nomads
|B3
|Never More Than Now
|B4
|Pull The Trigger
|B5
|Dusted And Busted
|B6
|Space Stepping
|CD-1
|Coming Down Quick
|CD-2
|Death To Invaders
|CD-3
|Rare Breed
|CD-4
|Acid Drop
|CD-5
|What?s Left For Me
|CD-6
|The Vulture
|CD-7
|Savage Skulls And Nomads
|CD-8
|Never More Than Now
|CD-9
|Pull The Trigger
|CD-10
|Dusted And Busted
|CD-11
|Space Stepping
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв