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Виниловая пластинка Scorpions, Mtv Unplugged In Athens (0888430054714)

(1)
Артикул: 99429
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Виниловая Пластинка Scorpions Mtv Unplugged In Athens
3 070 руб. 
4 040 руб. 
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+ 83 КэтКоинов
Артикул: 99429
В наличии
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Коллекция SCORPIONS
filter_noneТовар входит в коллекцию SCORPIONS
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888430054714
ИсполнительScorpions
Альбом (сингл)MTV UNPLUGGED IN ATHENS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияTri-fold
ЛэйблSony Music
Дата релиза29.11.2013

Track List

A1Sting In The Tail4:36
A2Can't Live Without You3:53
A3Pictured Life3:56
A4Speedy's Coming4:11
B1Born To Touch Your Feelings6:20
B2The Best Is Yet To Come5:03
B3Dancing With The Moonlight3:58
B4In Trance4:33
C1When You Came Into My Life5:05
C2Delicate Dance (Matthias Solo)5:10
C3Love Is The Answer (Rudolf Solo)4:30
C4Folow Your Heart (Klaus Solo)2:49
C5Send Me An Angel3:51
D1Where The River Flows3:59
D2Passion Rules The Game5:45
D3Rock You Like A Hurricane4:58
D4Hit Between The Eyes4:45
E1Rock'n'Roll Band4:33
E2Blackout4:57
E3Still Loving You3:42
E4Big City Nights4:14
F1Wind Of Change5:45
F2No One Like You4:38
F3When The Smoke Is Going Down3:42


Теги товара: Scorpions.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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08.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
оРИГИНАЛ

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Scorpions, Mtv Unplugged In Athens (0888430054714) - стоимость товара 3070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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