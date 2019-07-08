Виниловая пластинка Scorpions, Mtv Unplugged In Athens (0888430054714)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888430054714
|Исполнитель
|Scorpions
|Альбом (сингл)
|MTV UNPLUGGED IN ATHENS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Tri-fold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|29.11.2013
|A1
|Sting In The Tail
|4:36
|A2
|Can't Live Without You
|3:53
|A3
|Pictured Life
|3:56
|A4
|Speedy's Coming
|4:11
|B1
|Born To Touch Your Feelings
|6:20
|B2
|The Best Is Yet To Come
|5:03
|B3
|Dancing With The Moonlight
|3:58
|B4
|In Trance
|4:33
|C1
|When You Came Into My Life
|5:05
|C2
|Delicate Dance (Matthias Solo)
|5:10
|C3
|Love Is The Answer (Rudolf Solo)
|4:30
|C4
|Folow Your Heart (Klaus Solo)
|2:49
|C5
|Send Me An Angel
|3:51
|D1
|Where The River Flows
|3:59
|D2
|Passion Rules The Game
|5:45
|D3
|Rock You Like A Hurricane
|4:58
|D4
|Hit Between The Eyes
|4:45
|E1
|Rock'n'Roll Band
|4:33
|E2
|Blackout
|4:57
|E3
|Still Loving You
|3:42
|E4
|Big City Nights
|4:14
|F1
|Wind Of Change
|5:45
|F2
|No One Like You
|4:38
|F3
|When The Smoke Is Going Down
|3:42
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
08.07.2019
оРИГИНАЛ