Виниловая пластинка Scaggs, Boz, Silk Degrees (0888751941915)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751941915
|Исполнитель
|SCAGGS, BOZ
|Альбом (сингл)
|SILK DEGREES
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|29.04.2016
|A1
|What Can I Say
|2:59
|A2
|Georgia
|3:54
|A3
|Jump Street
|5:10
|A4
|What Do You Want The Girl To Do
|3:49
|A5
|Harbor Lights
|5:55
|B1
|Lowdown
|5:15
|B2
|It's Over
|2:48
|B3
|Love Me Tomorrow
|3:14
|B4
|Lido Shuffle
|3:40
|B5
|We're All Alone
|4:10
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