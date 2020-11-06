Виниловая пластинка Replacements, The, Stink (0081227954765)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227954765
|Исполнитель
|REPLACEMENTS, THE
|Альбом (сингл)
|STINK
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|22.01.2016
|A1
|Kids Don't Follow
|2:18
|A2
|Fuck School
|1:25
|A3
|Stuck In The Middle
|1:46
|A4
|God Damn Job
|1:16
|B1
|White And Lazy
|2:06
|B2
|Dope Smokin' Moron
|1:31
|B3
|Go
|2:28
|B4
|Gimme Noise
|1:35
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