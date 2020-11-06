Виниловая пластинка Replacements, The, Let It Be (0081227954710)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227954710
|Исполнитель
|REPLACEMENTS, THE
|Альбом (сингл)
|LET IT BE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|22.01.2016
|A1
|I Will Dare
|3:11
|A2
|Favorite Things
|2:17
|A3
|We're Comin' Out
|2:20
|A4
|Tommy Gets His Tonsils Out
|1:51
|A5
|Androgynous
|3:14
|A6
|Black Diamond
|2:36
|B1
|Unsatisfied
|3:59
|B2
|Seen Your Video
|3:05
|B3
|Gary's Got A Boner
|2:25
|B4
|Sixteen Blue
|4:21
|B5
|Answering Machine
|3:37
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