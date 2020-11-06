Виниловая пластинка Phoenix, It'S Never Been Like That (0094635571615)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|94635571615
|Исполнитель
|Phoenix
|Альбом (сингл)
|ITS NEVER BEEN LIKE THAT
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|12.05.2006
|A1
|Napoleon Says
|A2
|Consolation Prizes
|A3
|Rally
|A4
|Long Distance Call
|A5
|One Time Too Many
|B1
|Lost And Found
|B2
|Courtesy Laughs
|B3
|North
|B4
|Sometimes In The Fall
|B5
|Second To None
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