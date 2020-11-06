Виниловая пластинка Oldfield, Mike, Tubular Bells Ii (0825646233236)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646233236
|Исполнитель
|OLDFIELD, MIKE
|Альбом (сингл)
|TUBULAR BELLS II
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|17.10.2014
|A1
|Sentinel
|8:06
|A2
|Dark Star
|2:16
|A3
|Clear Light
|5:47
|A4
|Blue Saloon
|2:58
|A5
|Sunjammer
|2:32
|A6
|Red Dawn
|1:49
|A7
|The Bell
|6:55
|B1
|Weightless
|5:43
|B2
|The Great Plain
|4:46
|B3
|Sunset Door
|2:23
|B4
|Tattoo
|4:14
|B5
|Altered State
|5:12
|B6
|Maya Gold
|4:00
|B7
|Moonshine
|1:41
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