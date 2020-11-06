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Виниловая пластинка Oldfield, Mike, Tubular Bells Ii (0825646233236)

Артикул: 99252
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Виниловая Пластинка Oldfield, Mike Tubular Bells Ii
1 460 руб. 
1 930 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99252
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646233236
ИсполнительOLDFIELD, MIKE
Альбом (сингл)TUBULAR BELLS II
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза17.10.2014

Track List

A1Sentinel8:06
A2Dark Star2:16
A3Clear Light5:47
A4Blue Saloon2:58
A5Sunjammer2:32
A6Red Dawn1:49
A7The Bell6:55
B1Weightless5:43
B2The Great Plain4:46
B3Sunset Door2:23
B4Tattoo4:14
B5Altered State5:12
B6Maya Gold4:00
B7Moonshine1:41


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Oldfield, Mike, Tubular Bells Ii (0825646233236) - купить по цене 1460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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