Виниловая пластинка Morissette, Alanis, Jagged Little Pill (Remastered) (0081227971687)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227971687
|Исполнитель
|MORISSETTE, ALANIS
|Альбом (сингл)
|JAGGED LITTLE PILL
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|28.09.2012
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|All I Really Want
|4:42
|A2
|You Oughta Know
|4:07
|A3
|Perfect
|3:05
|A4
|Hand In My Pocket
|3:38
|A5
|Right Through You
|2:53
|A6
|Forgiven
|4:57
|B1
|You Learn
|3:58
|B2
|Head Over Feet
|4:24
|B3
|Mary Jane
|4:38
|B4
|Ironic
|3:47
|B5
|Not The Doctor
|3:44
|B6
|Wake Up
|4:54
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