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Виниловая пластинка Morissette, Alanis, Jagged Little Pill (Remastered) (0081227971687)

Артикул: 99195
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Виниловая Пластинка Morissette, Alanis Jagged Little Pill
1 430 руб. 
1 880 руб. 
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Артикул: 99195
В наличии
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БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227971687
ИсполнительMORISSETTE, ALANIS
Альбом (сингл)JAGGED LITTLE PILL
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза28.09.2012
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1All I Really Want4:42
A2You Oughta Know4:07
A3Perfect3:05
A4Hand In My Pocket3:38
A5Right Through You2:53
A6Forgiven4:57
B1You Learn3:58
B2Head Over Feet4:24
B3Mary Jane4:38
B4Ironic3:47
B5Not The Doctor3:44
B6Wake Up4:54


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Morissette, Alanis, Jagged Little Pill (Remastered) (0081227971687) - купить по цене 1430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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