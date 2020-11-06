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Виниловая пластинка In Flames, Siren Charms (0888430595613)

Артикул: 98967
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Виниловая Пластинка In Flames Siren Charms
2 510 руб. 
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98967
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888430595613
ИсполнительIn Flames
Альбом (сингл)SIREN CHARMS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза05.09.2014

Track List

A1In Plain View4:05
A2Everything's Gone3:24
A3Paralyzed4:16
B1Through Oblivion3:38
B2With Eyes Wide Open3:59
B3Siren Charms3:05
C1When The World Explodes4:39
C2Rusted Nail4:55
C3Dead Eyes5:24
D1Monsters In The Ballroom3:53
D2Filtered Truth3:32


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