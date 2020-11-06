Виниловая пластинка In Flames, Siren Charms (0888430595613)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888430595613
|Исполнитель
|In Flames
|Альбом (сингл)
|SIREN CHARMS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|05.09.2014
|A1
|In Plain View
|4:05
|A2
|Everything's Gone
|3:24
|A3
|Paralyzed
|4:16
|B1
|Through Oblivion
|3:38
|B2
|With Eyes Wide Open
|3:59
|B3
|Siren Charms
|3:05
|C1
|When The World Explodes
|4:39
|C2
|Rusted Nail
|4:55
|C3
|Dead Eyes
|5:24
|D1
|Monsters In The Ballroom
|3:53
|D2
|Filtered Truth
|3:32
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