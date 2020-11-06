Виниловая пластинка Davis, Miles, In A Silent Way (0888751119413)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751119413
|Исполнитель
|DAVIS, MILES
|Альбом (сингл)
|IN A SILENT WAY
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|16.10.2015
|A
|Shhh / Peaceful
|B1
|In A Silent Way
|B2
|It's About That Time
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв