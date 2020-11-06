Виниловая пластинка Daft Punk, Random Access Memories (0888837168618)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888837168618
|Исполнитель
|Daft Punk
|Альбом (сингл)
|RANDOM ACCESS MEMORIES
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Буклет в комплекте
|Booklet
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|17.05.2013
|A1
|Give Life Back To Music
|4:35
|A2
|The Game Of Love
|5:22
|A3
|Giorgio By Moroder
|9:04
|B1
|Within
|3:48
|B2
|Instant Crush
|5:37
|B3
|Lose Yourself To Dance
|5:53
|C1
|Touch
|8:18
|C2
|Get Lucky
|6:09
|C3
|Beyond
|4:50
|D1
|Motherboard
|5:41
|D2
|Fragments Of Time
|4:39
|D3
|Doin' It Right
|4:11
|D4
|Contact
|6:21
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