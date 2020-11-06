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Виниловая пластинка Daft Punk, Random Access Memories (0888837168618)

Артикул: 98702
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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
2 440 руб. 
3 300 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 98702
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888837168618
ИсполнительDaft Punk
Альбом (сингл)RANDOM ACCESS MEMORIES
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
Буклет в комплектеBooklet
ЛэйблSony Music
Дата релиза17.05.2013

Track List

A1Give Life Back To Music4:35
A2The Game Of Love5:22
A3Giorgio By Moroder9:04
B1Within3:48
B2Instant Crush5:37
B3Lose Yourself To Dance5:53
C1Touch8:18
C2Get Lucky6:09
C3Beyond4:50
D1Motherboard5:41
D2Fragments Of Time4:39
D3Doin' It Right4:11
D4Contact6:21


Теги товара: Daft Punk.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Daft Punk, Random Access Memories (0888837168618) - стоимость товара 2440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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