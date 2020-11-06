Виниловая пластинка Black City, Fire (0887654825018)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|887654825018
|Исполнитель
|Black City
|Альбом (сингл)
|FIRE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|15.08.2013
|A1
|If I Ever Go Down
|A2
|Fire
|A3
|Pretend Not To Feel Right
|A4
|The Day My Hero Died
|A5
|Here Comes The Rain
|A6
|Hey Now
|B1
|Awakening
|B2
|How To Smile With A Broken Heart
|B3
|Shoot Straight
|B4
|Here Is To You
|B5
|Mountain
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