Виниловая пластинка Armstrong, Louis / Ellington, Duke, The Great Reunion (0190295961398)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|190295961398
|Исполнитель
|ARMSTRONG, LOUIS / ELLINGTON, DUKE
|Альбом (сингл)
|THE GREAT REUNION
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|05.08.2016
|A1
|It Don't Mean A Thing
|A2
|Solitude
|A3
|Don't Get Around Much Anymore
|A4
|I'm Beginning To See The Light
|B1
|Just Squeeze Me
|B2
|I Got It Bad And That Ain't Good
|B3
|Azalea
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