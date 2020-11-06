Виниловая пластинка AC/DC / Marcus Hook Roll Band, Tales Of Old Grand-Daddy (0825646310685)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646310685
|Исполнитель
|AC/DC / MARCUS HOOK ROLL BAND
|Альбом (сингл)
|TALES OF OLD GRAND-DADDY
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|30.05.2014
|A1
|Can't Stand The Heat
|A2
|Goodbye Jane
|A3
|Quick Reaction
|A4
|Silver Shoes
|A5
|Watch Her Do It Now
|B1
|People And The Power
|B2
|Red Revolution
|B3
|Shot In The Head
|B4
|Ape Man
|B5
|Cry For Me
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