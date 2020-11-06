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Виниловая пластинка AC/DC / Marcus Hook Roll Band, Tales Of Old Grand-Daddy (0825646310685)

Артикул: 98491
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Виниловая Пластинка Ac/Dc / Marcus Hook Roll Band Tales Of Old Grand-Daddy
1 460 руб. 
1 930 руб. 
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Артикул: 98491
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646310685
ИсполнительAC/DC / MARCUS HOOK ROLL BAND
Альбом (сингл)TALES OF OLD GRAND-DADDY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза30.05.2014

Track List

A1Can't Stand The Heat
A2Goodbye Jane
A3Quick Reaction
A4Silver Shoes
A5Watch Her Do It Now
B1People And The Power
B2Red Revolution
B3Shot In The Head
B4Ape Man
B5Cry For Me


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Виниловая пластинка AC/DC / Marcus Hook Roll Band, Tales Of Old Grand-Daddy (0825646310685) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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