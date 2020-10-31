Тренажер Для Фитнеса Топ Фит Bradex Sf 0053 для проработки различных групп мышц

Велотренажер Bradex SF 0057 Сплэш - это компактный тренажер для домашнего использования, позволяющий эффективно тренировать мышцы рук, ног, бедер и плечевого пояса. Наличие компьютера позволяет отслеживать интенсивность тренировок и контролировать количество потраченных калорий, время тренировок, скорость. Компактные размеры позволяют разместить велотренажер Bradex SF 0057 Сплэш в любом удобном месте.

Особенности:

Динамичный дизайн;

Широкие педали обеспечивают комфортное положение стопы;

Ремешки на педалях удерживают ногу;

Изготовлен из металла, ПВХ и каучука;

Поставляется в разобранном виде.

Комплектация:

Велотренажер Bradex SF 0057 Сплэш;

Документация;

Упаковка.

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