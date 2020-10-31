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Велотренажер Bradex Sf 0057 Сплэш

Артикул: 79198
  • Велотренажер СПЛЭШ Bradex SF 0057 - фото 1
  • Велотренажер СПЛЭШ Bradex SF 0057 - фото 2
  • Велотренажер СПЛЭШ Bradex SF 0057 - фото 3
  • Велотренажер СПЛЭШ Bradex SF 0057 - фото 4
Велотренажер СПЛЭШ Bradex SF 0057 - фото 1
Велотренажер СПЛЭШ Bradex SF 0057 - фото 2
Велотренажер СПЛЭШ Bradex SF 0057 - фото 3
Велотренажер СПЛЭШ Bradex SF 0057 - фото 4
7 490 руб. 
Купить
+ 324 КэтКоинов
Артикул: 79198
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараВелотренажер
Типвертикальный
ПроизводительКитай
Автономная работаесть
Показаниятекущая скорость
Система нагрузкимагнитная
Регулировка сиденияесть
Показаниярасход калорий
Показанияпройденная дистанция
Особенности конструкцииремешки на педалях
Максимальный вес пользователя110 кг
Измерение пульсаесть
Возможность тренировки рукнет
Возможность профессионального использованиянет
Возможность программирования тренировкинет
Регулировка угла наклонанет
Длина, см50
Ширина, см20
Высота, см60
Вес, кг12

Велотренажер Bradex SF 0057 Сплэш - это компактный тренажер для домашнего использования, позволяющий эффективно тренировать мышцы рук, ног, бедер и плечевого пояса. Наличие компьютера позволяет отслеживать интенсивность тренировок и контролировать количество потраченных калорий, время тренировок, скорость. Компактные размеры позволяют разместить велотренажер Bradex SF 0057 Сплэш в любом удобном месте.

Особенности:

  • Динамичный дизайн;
  • Широкие педали обеспечивают комфортное положение стопы;
  • Ремешки на педалях удерживают ногу;
  • Изготовлен из металла, ПВХ и каучука;
  • Поставляется в разобранном виде.

Комплектация:

  • Велотренажер Bradex SF 0057 Сплэш;
  • Документация;
  • Упаковка.

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить палки для скандинавской ходьбы.



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Самовывоз невозможен
Велотренажер Bradex Sf 0057 Сплэш - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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