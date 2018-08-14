Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 74736
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
100
Описание товара Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white
Внешний аккумулятор Mango MP-8000 Pure White позволяет заряжать мобильные устройства в походных условиях. Компактные размеры, удобная форма и небольшой вес позволяют брать его с собой в дальние поездки.
Особенности:
- Мощность - 8000 мАч;
- Выходное напряжение - 5 В;
- Вход DC5V-2A;
- Выход DC5V-2.1 A;
- Материал корпуса - пластик;
- Цвет - белый;
- Интерфейс - Micro USB.
Комплектация:
- Внешний аккумулятор Mango MP-8000 Pure White;
- Провод;
- Упаковка.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Внешний аккумулятор Mango MP-8000 Pure White позволяет заряжать мобильные устройства в походных условиях. Компактные размеры, удобная форма и небольшой вес позволяют брать его с собой в дальние поездки.
Особенности:
- Мощность - 8000 мАч;
- Выходное напряжение - 5 В;
- Вход DC5V-2A;
- Выход DC5V-2.1 A;
- Материал корпуса - пластик;
- Цвет - белый;
- Интерфейс - Micro USB.
Комплектация:
- Внешний аккумулятор Mango MP-8000 Pure White;
- Провод;
- Упаковка.
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Достоинства:
Заявленная ёмкость. Очень красивый, качественный, отлично упакован. Используется в основном для зарядки 5 айфона. Хватает на 4 зарядки точно, просто после первой разрядки жена его от телефона не отключала, и говорит по телефону во время зарядки.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Достойно выглядит для подарка.
Легко справляется с зарядкой планшета Samsung galaxy note и смарта Sony Xperia. Удобный корпус, 2 USB.
Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white
Достоинства:
Заявленная ёмкость. Очень красивый, качественный, отлично упакован. Используется в основном для зарядки 5 айфона. Хватает на 4 зарядки точно, просто после первой разрядки жена его от телефона не отключала, и говорит по телефону во время зарядки.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Достойно выглядит для подарка.
Легко справляется с зарядкой планшета Samsung galaxy note и смарта Sony Xperia. Удобный корпус, 2 USB.