Уцененный товар Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние, 661362
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Причина уценки
витринный образец, сломана верхняя крышка;
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%810 руб. 2 710 руб.
В наличии
Код товара: 661362
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
810 руб. -70%
2 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Причина уценки
витринный образец, сломана верхняя крышка;
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
590 x 270 x 260 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
59х26х26
Вес, кг.
2.6
Описание товара Уцененный товар Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Тип: ящик для инструментов
- Назначение: для ручного инструмента
- Материал замков: пластик
- Материал корпуса: пластик
- Функции и особенности: крышка с органайзером; съемный лоток
- Высота, в миллиметрах: 255
- Длина, в миллиметрах: 270
- Страна-производитель: Германия
- Ширина, в миллиметрах: 590
- Вес, в килограммах: 2.68
Причина уценки: витринный образец, сломана верхняя крышка;
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Причина уценки
витринный образец, сломана верхняя крышка;
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
590 x 270 x 260 мм
Страна производитель
Россия
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Тип: ящик для инструментов
- Назначение: для ручного инструмента
- Материал замков: пластик
- Материал корпуса: пластик
- Функции и особенности: крышка с органайзером; съемный лоток
- Высота, в миллиметрах: 255
- Длина, в миллиметрах: 270
- Страна-производитель: Германия
- Ширина, в миллиметрах: 590
- Вес, в килограммах: 2.68
Причина уценки: витринный образец, сломана верхняя крышка;
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик, пользуюсь такими давно, если аккуратно закрывать и не трамбовать ногой, прослужит долго,в связи с увеличением инструмента, подкупаю по необходимости.
Уцененный товар Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 810 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик, пользуюсь такими давно, если аккуратно закрывать и не трамбовать ногой, прослужит долго,в связи с увеличением инструмента, подкупаю по необходимости.