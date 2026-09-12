многофункциональный инструмент R18MT-0 без аккумулятора в комплекте 5133002466 Ryobi One+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 кол/мин
Потребляемая мощность
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659873
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Дополнительная рукоятка
нет
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 кол/мин
Потребляемая мощность
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х10
Вес, кг.
1.65
Описание товара многофункциональный инструмент R18MT-0 без аккумулятора в комплекте 5133002466 Ryobi One+
Реноватор Ryobi R18MT-0 - многофункциональный аккумуляторный инструмент, позволяющий выполнять зачистку поверхностей с использованием абразивной насадки, резку древесины и древесных материалов, гипсокартона и пластика, металла. Рабочая насадка мультирезака совершает 10000-20000 колебаний в минуту, позволяя выполнять в обрабатываемых заготовках быстрые и точные пропилы. Поддерживая электронную регулировку оборотов, инструмент с мощностью электропривода 90 Вт позволяет выбрать оптимальный рабочий режим для операций с каждым типом материала.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Дополнительная рукоятка
нет
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 кол/мин
Потребляемая мощность
90
Страна производитель
Китай
Реноватор Ryobi R18MT-0 - многофункциональный аккумуляторный инструмент, позволяющий выполнять зачистку поверхностей с использованием абразивной насадки, резку древесины и древесных материалов, гипсокартона и пластика, металла. Рабочая насадка мультирезака совершает 10000-20000 колебаний в минуту, позволяя выполнять в обрабатываемых заготовках быстрые и точные пропилы. Поддерживая электронную регулировку оборотов, инструмент с мощностью электропривода 90 Вт позволяет выбрать оптимальный рабочий режим для операций с каждым типом материала.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
многофункциональный инструмент R18MT-0 без аккумулятора в комплекте 5133002466 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре многофункциональный инструмент R18MT-0 без аккумулятора в комплекте 5133002466 Ryobi One+