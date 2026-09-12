Top.Mail.Ru
HP Дрель-шуруповерт RDD18X-0 без аккумулятора в комплекте 5133004985 Ryobi One+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

HP Дрель-шуруповерт RDD18X-0 без аккумулятора в комплекте 5133004985 Ryobi One+

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
HP Дрель-шуруповерт RDD18X-0 без аккумулятора в комплекте 5133004985 Ryobi One+ - фото 1
HP Дрель-шуруповерт RDD18X-0 без аккумулятора в комплекте 5133004985 Ryobi One+ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Питание
от аккумулятора
  • HP Дрель-шуруповерт RDD18X-0 без аккумулятора в комплекте 5133004985 Ryobi One+ - фото 1
  • HP Дрель-шуруповерт RDD18X-0 без аккумулятора в комплекте 5133004985 Ryobi One+ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659831
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, боковая рукоятка, двухсторонняя бита
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
95
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
29х21х13
Вес, кг.
2.1

Описание товара HP Дрель-шуруповерт RDD18X-0 без аккумулятора в комплекте 5133004985 Ryobi One+

ONE+ HP дрель-шуруповерт, идеальна для сверления в дереве или металле, а также для закручивания шурупов.Инновационный двигатель обеспечивает оптимальную мощность, а передовая следящая электроника - максимальную продолжительность работы.Металлический 13мм патрон с фиксатором способен передавать высокий крутящий момент и обладает высокой надежностью



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре HP Дрель-шуруповерт RDD18X-0 без аккумулятора в комплекте 5133004985 Ryobi One+




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, боковая рукоятка, двухсторонняя бита
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
95
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Тормоз двигателя
да
Развернуть
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
ONE+ HP дрель-шуруповерт, идеальна для сверления в дереве или металле, а также для закручивания шурупов.Инновационный двигатель обеспечивает оптимальную мощность, а передовая следящая электроника - максимальную продолжительность работы.Металлический 13мм патрон с фиксатором способен передавать высокий крутящий момент и обладает высокой надежностью


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


HP Дрель-шуруповерт RDD18X-0 без аккумулятора в комплекте 5133004985 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...