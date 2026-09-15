Уцененный товар Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние, 658096
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
демонстрационный образец, отсутствует упаковка, надломан один из ветровиков;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%300 руб. 750 руб.
В наличии
Код товара: 658096
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
300 руб. -60%
750 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
демонстрационный образец, отсутствует упаковка, надломан один из ветровиков;
Марка автомобиля
Honda Fit / Jazz
Назначение
для защиты капота от механических повреждений
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х5
Вес, г.
800
Описание товара Уцененный товар Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: четыре ветровика
Причина уценки: демонстрационный образец, отсутствует упаковка, надломан один из ветровиков;
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
демонстрационный образец, отсутствует упаковка, надломан один из ветровиков;
Марка автомобиля
Honda Fit / Jazz
Назначение
для защиты капота от механических повреждений
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: четыре ветровика
Причина уценки: демонстрационный образец, отсутствует упаковка, надломан один из ветровиков;
Уцененный товар Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние