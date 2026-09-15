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Уцененный товар Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 658096
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Уцененный товар Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние, 658096

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Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние - фото 1
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Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние - фото 2
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Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
демонстрационный образец, отсутствует упаковка, надломан один из ветровиков;
  • Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние - фото 1
  • Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние - фото 2
  • Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
300 руб.  750 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658096
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние
300 руб. -60%
750 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyLine
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
демонстрационный образец, отсутствует упаковка, надломан один из ветровиков;
Марка автомобиля
Honda Fit / Jazz
Назначение
для защиты капота от механических повреждений
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х5
Вес, г.
800

Описание товара Уцененный товар Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние

Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: четыре ветровика
Причина уценки: демонстрационный образец, отсутствует упаковка, надломан один из ветровиков;

Отзывы о товаре Уцененный товар Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
SkyLine
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
демонстрационный образец, отсутствует упаковка, надломан один из ветровиков;
Марка автомобиля
Honda Fit / Jazz
Назначение
для защиты капота от механических повреждений
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: четыре ветровика
Причина уценки: демонстрационный образец, отсутствует упаковка, надломан один из ветровиков;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Ветровики SkyLine Honda Fit / Jazz 5dr 08-, Компл хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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