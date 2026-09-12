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Кабель UGREEN DP102 (10212) DP Male to Male Cable черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN DP102 (10212) DP Male to Male Cable черный

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Кабель UGREEN DP102 (10212) DP Male to Male Cable черный - фото 1
Кабель UGREEN DP102 (10212) DP Male to Male Cable черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN DP102 (10212) DP Male to Male Cable черный - фото 1
  • Кабель UGREEN DP102 (10212) DP Male to Male Cable черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657661
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
210

Описание товара Кабель UGREEN DP102 (10212) DP Male to Male Cable черный

Кабель Ugreen DP102 — удобный кабель с коннекторами DisplayPort. Он легко соединит ваш ноутбук, Chromebook или настольный компьютер с монитором сверхвысокой четкости, телевизором или проектором. При этом вам будет гарантирована яркая, четкая и максимально реалистичная картинка. Поддерживает разрешения 4k 3840 x 2160 при 30 Гц, 3440 x 1440 при 30 Гц, 2550 x 1440 при 60 Гц, 1920 x 1080p при 60 Гц. Кабель не спутывается, не заламывается, а значит прослужит намного дольше самых обычных кабелей. Также, он обладает внушительной длиной в 3 метра, что позволит подключать технику без трудностей. И все разъёмы кабеля полностью соответствуют своим стандартам.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN DP102 (10212) DP Male to Male Cable черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Ugreen DP102 — удобный кабель с коннекторами DisplayPort. Он легко соединит ваш ноутбук, Chromebook или настольный компьютер с монитором сверхвысокой четкости, телевизором или проектором. При этом вам будет гарантирована яркая, четкая и максимально реалистичная картинка. Поддерживает разрешения 4k 3840 x 2160 при 30 Гц, 3440 x 1440 при 30 Гц, 2550 x 1440 при 60 Гц, 1920 x 1080p при 60 Гц. Кабель не спутывается, не заламывается, а значит прослужит намного дольше самых обычных кабелей. Также, он обладает внушительной длиной в 3 метра, что позволит подключать технику без трудностей. И все разъёмы кабеля полностью соответствуют своим стандартам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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