Сетевое зарядное устройство Baseus GaN2 Lite 65W White (CCGAN2L-B02)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
4.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656690
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
4.5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х4
Вес, г.
160
Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GaN2 Lite 65W White (CCGAN2L-B02)
На 30% меньше классического, зарядное устройство помещается в кармане! GaN представляет собой полупроводниковый материал, который не только повышает эффективность процесса зарядки, но также требует гораздо меньше энергии и занимает минимум места. Поэтому он идеально подходит для мобильного использования, а также на работе или в путешествии по миру.
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Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
4.5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Выходной ток, A
5
Страна производитель
Китай
На 30% меньше классического, зарядное устройство помещается в кармане! GaN представляет собой полупроводниковый материал, который не только повышает эффективность процесса зарядки, но также требует гораздо меньше энергии и занимает минимум места. Поэтому он идеально подходит для мобильного использования, а также на работе или в путешествии по миру.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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